Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (25 de ani), portarul roman imprumutat de Inter la Auxerre pana la finele stagiunii, a explicat intr-un interviu din Gazzetta dello Sport motivul pentru care a ales sa lase Serie A și sa-și incerce norocul in Ligue 1. „Experiența la Cremona a fost prea scurta. Carnesecchi are viitor și ii…

- Un cetațean roman din Italia a ieșit la plimbare cu 1.600 de euro in buzunar, bani pe care ii avea in casa și pe care i-a luat cu el de teama hoților, dar i-a pierdut.Acesta a lansat un apel pe Facebook: „Ofer recompensa 30% din suma respectiva celui care i-a gasit și ii va returna.”... View Article

- Ofițeri in civil ai poliției rutiere din Koln au oprit un roman in varsta de 33 de ani, care intrase in Germania dinspre Belgia, la volanul unui Audi Q5, pe autostrada A4, in apropiere de Elsdorf, dupa ce SUV-ul inmatriculat in Italia a atras atenția oamenilor legii din cauza vitezei excesive, informeaza…

- Un roman in varsta de 45 de ani, care traiește intr-o cladire abandonata de la marginea orașului Cosenza, regiunea Calabria, acuza ca a muncit patru luni la padure și a fost platit cu 50 de euro și o reincarcare telefonica.

- Un copil roman stabilit in Italia impreuna cu parinți a fost impins in fața unui tren in mișcare de doi adolescenți. Motivul ar fi fost gelozia unuia dintre ei, suparat din cauza unor mesaje trimise de baiatul roman unei fete, informeaza Ziare.com. Agresorii, in varsta de 14, respectiv 15 ani, l-au…

- "La data de 16 ianuarie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare. Pe numele acestuia, Judecatoria Sectorului 6 a emis la data de 6 iunie 2022 un mandat de executare a pedepsei…

- Un preot roman ortodox din Italia a cazut in mare, in momentul in care incerca sa arunce crucea in apa. Incidentul a avut loc la Torvaianica, localitate din apropierea Romei, vineri, 6 decembrie, cu ocazia zilei de Boboteaza, scrie Rotalianul.com. Intamplarea a fost surprinsa cu telefoanele de credincioșii…

- ”Il voi suna pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i prezenta urarile mele si a organiza aceasta vizita pe care intentionez sa o fac in primele luni ale anului viitor. Era una dintre vizitele mele prioritare”, a anuntat ea joi la emisiunea ”Porta a Porta” a postului public Rai1,”Suntem…