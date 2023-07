ZAYN lanseaza single-ul Love Like This

Artistul, compozitorul, producatorul și filantropul ZAYN, care a primit numeroase discuri de platina, a lansat noul sau single, foarte așteptat, „Love Like This”. Imnul pop marcheaza prima melodie noua de la ZAYN din ultimii 2 ani și single-ul sau de debut alaturi de Universal Music Group. „’Love Like This’ este o melodie de vara de care sunt foarte mandru și incantat sa auda lumea. Lucrez la noul meu album, in prezent, care va veni in curand și abia aștept ca toata lumea sa vada ce urmeaza”, declara ZAYN. „Love Like This” este insoțit de videoclipul sau, regizat de Ivanna Borin și Frank Borin,…