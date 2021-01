Zarvă în UDMR! S-a descoperit un parlamentar fără studii superioare! Hunor Kelemen așteapta demisia deputatului UDMR de Maramureș Norbert Apjok pentru ca ar fi obținut mandatul fara sa indeplineasca condițiile stabilite de partid, anunța Hirado.hu. Declarația a fost facuta chiar de președintele uniunii care a transmis la Maszol.ro ca ulterior alegerilor uniunea a descoperit ca tanarul de 31 de ani nu este absolvent de studii superioare. Ministrul VOICULESCU a spus cum vom caștiga RAZBOIUL Norbert Apjok a atasat la candidatura sa pentru parlamentare o diploma obtinuta la un curs de comert electronic din Anglia, despre care a afirmat ca i s-a spus ca echivaleaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

