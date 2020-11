In varsta de 76 de ani, avocatul iesean Mihail Vlasov, fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a intrat aseara, din nou, in spatele gratiilor, sentinta venind dupa ce, recent, fusese diagnosticat cu Covid 19, virus care i-a ucis sotia. Judecat in ultimii ani in trei dosare penale, Vlasov a fost eliberat conditionat in 2017 dupa ce a executat doi din cei cinci ani de inchisoare pe care i-a primit in prima investigatie. (...)