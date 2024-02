Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Glendale și Departamentul de Pompieri North Shore, SUA, a solicitat ajutorul localnicilor pentru a-l gasi mai repede pe Eugeniu Matcin, un moldovean in virsta de 31 de ani, care a disparut luni, 29 ianuarie 2024. Familia acestuia, cazata intr-o locuința de pe Airbnb linga River Drive, a…

- Ce „pedeaspa” ar putea risca deputatul care l-a dat disparut pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Poliție. Ce a spus Adrian Cuculis despre acest caz. Avocatul afirma ca nu a mai auzit așa ceva.

- Un barbat din Sri Lanka a ucis un alt cetațean strain in București, in urma cu 33 de ani. Abia dupa mai bine de trei decenii de cand a avut loc crima, a fost prins. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- L-ați vazut? Barbat din comuna Meteș, dat disparut de la domiciliu. Poliția și familia il cauta Polițiștii din Alba cauta o un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata…

- O femeie din Neamț a fost condamnata la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare pentru uz de fals și conducere fara permis fiind prinsa conducand in Romania cu un permis italian falsificat. Ea susține ca l-a primit cadou de la o familie de italieni cu influența.

- Familia unui tanar disparut in urma cu o saptamana face apel la cei care pot oferi detalii despre locul unde s-ar afla, sa anunțe aparținatorii. Acesta a disparut pe 16 noiembrie și sunt indicii ca s-ar afla in județul Cluj. Un tanar disparut este cautat in Cluj de familie, care a postat anunțuri prin…

- Ginerele lui Gigi Becali a avut probleme cu legea in 2021, atunci cand a fost prins la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. In tot acest timp, Mihai Theodor Mincu a incercat sa obțina o decizie favorabila, iar de curand a fost condamnat penal.

- Fostul fotbalist Lucian Burdujan, dat disparut din octombrie, dupa ce familia nu a mai putut lua legatura cu el, a venit singur la Poliția din București, miercuri, 15 noiembrie, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.El era plecat Piatra Neamț din noiembrie 2022, dupa ce i-a cerut bani mamei…