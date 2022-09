Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de vehicule care transporta civili ucraineni a fost lovit in timpul unui atac cu racheta efectuat de fortele ruse, vineri, in apropierea orasului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional Oleksandr Staruh, informeaza Reuters

- Bombardamente rusesti au lovit, luni, zone rezidentiale din orasul Mykolaiv din sudul Ucrainei, omorand doua persoane si distrugand case, afirma oficiali locali si martori, citati de Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia opereaza cel putin 21 de centre de filtrare, unde retine si ancheteaza civili si prizonieri de razboi ucraineni si unde sunt incalcate drepturile omului, in zonele ocupate din Donetk, in estul Ucrainei, potrivit unui raport al Universitatii Yale in colaborare cu

- Rusia a afirmat joi ca a ucis "peste 200 de militari ucraineni" intr-o lovitura asupra unei gari din centrul Ucrainei, Kievul informand la randul sau despre cel putin 25 de persoane ucise, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Turciei, se pare ca iși ia in serios rolul de mediator in razboiul din Ucraina. Dupa vizita sa la Lvov și intrevedere cu președintele Ucrainei, dar și cu secretarul general al ONU, oficialul de la Ankara a anunțat ca va cere lui Putin „pace in lume”. Aceste declarații au fost facute intr-un…

- Justitia olandeza va anunta pe 17 noiembrie verdictul sau in procesul prabusirii avionului de pe zborul MH17, al companiei Malaysia Airlines, care survola Ucraina in 17 iulie 2014, a anuntat luni tribunalul de la Haga, transmit AFP si Reuters.

- Trei persoane, printre care un militar, au fost ucise de 13 rachete rusesti care au lovit sambata un aerodrom militar si infrastructura feroviara in regiunea Kirovohrad din centrul Ucrainei, a declarat guvernatorul Andrii Raikovici, transmit Reuters si AFP, citat de Agerpres.ro