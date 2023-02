Zăpada abundentă a lăsat trei localități din Harghita fără energie electrică Trei localitati din judetul Harghita au ramas partial nealimentate cu energie electrica, dupa ce ninsoarea a afectat posturile de transformare. Potrivit informatiilor furnizate, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate 28 de posturi de transformare din Liban, Varsag si Sicasau, un numar de 1.097 de consumatori fiind nealimentati cu energie electrica. […] The post Zapada abundenta a lasat trei localitați din Harghita fara energie electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

