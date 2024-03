Stiri pe aceeasi tema

- Ana și Alex Brebenoiu au fost protagoniștii celui mai recent episod Familia Mireasa povestea continua. Cei doi tineri au primit echipa de filmare in propria casa și au povestit cum iși impart sarcinile.

- Ana și Alex de la Mireasa, sezonul 4, au format unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din casa "Mireasa". Cei doi au parasit competiția de la Antena 1 casatoriți, iar relația lor a evoluat frumoasa, dupa terminare. Iata ce mai fac cei doi foști concurenți de la Mireasa, dar și cat de repede…

- Cel de-al 16-lea sezon iUmor – Alege comedia va avea premiera duminica, 18 februarie, de la 21:00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY și va aduce in fața celor patru jurați și a telespectatorilor numere de umor din toate colțurile lumii, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și alegerea…

- In ediția din data de 10 februarie 2024 a emisiunii ”Familia Mireasa - Povestea Continua”, Ana și Daniel, finaliști in sezonul 8 Mireasa, au ajuns in Italia. Iata cum a fost primit Daniel de la Mireasa in familia Anei.

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA a publicat un anunt de participare la licitatie in privinta furnizarii agentilor de de antigivrare aeroportuari. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- Iulia Albu a transmis un mesaj neașteptat dupa eliminarea de la America Express, sezonul 6. Criticul de moda și iubitul sau au parasit competiția celui mai dur reality show din Romania inainte de semifinala.