Zahărul, un ucigaș în serie! Un roman consuma, in medie, 30 de kilograme de zahar anual, adica aproximativ 82 de grame zilnic, avertizeaza pe Facebook Institutul Clinic Fundeni. Asta inseamna un consum de zahar zilnic de aproape trei ori mai mare fața de recomandarile Asociației Americane a Inimii. Potrvit acestei asociații, aportul de zahar zilnic nu trebuie sa fie mai mare de 36 de grame – barbați și 24 de grame – femei. Cele mai bogate in zahar sunt dulciurile, bauturile racoritoare, sucurile de fructe indulcite, produsele de patiserie etc. Mai trebuie reținut ca multe produse prelucrate conțin zahar care poate fi ”ascuns”. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

