Zahărul din Ucraina, ambalat sub marca Bod, a invadat România Fermierii au protestat impotriva invadarii pieței romanești de catre produsele alimentare din Ucraina, dar in continuare zaharul ucrainian este ambalat și vandut in Romania sub o cunoscuta marca de la noi. Unul dintre supermarketurile de pe piața romanesca a anunțat ca vinde in aceste zile, la oferta, zahar sub brandul Bod. Astfel, un kilogram de zahar Bod s-a vandut cu 4,5 lei. Numai ca, surpriza! Zaharul vandut sub marca Bod provenea din Ucraina și era ambalat in Romania de catre firma Best Achiziții SRL din București (vezi FOTO). Adica tocmai de firma controlata de afacerista Mihaela Neagu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

