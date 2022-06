Stiri pe aceeasi tema

- „Mercenarii israelieni” lupta in Ucraina alaturi de Batalionul Azov, pe care Moscova il descrie drept „nazist” si sustine ca a comis atrocitati in Ucraina, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Astfel, Moscova intensifica disputa cauzata de seful diplomatiei…

- Statele occidentale, in special Marea Britanie, incurajeaza Ucraina sa atace teritoriul Rusiei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, joi. Oficialul rus a mai invocat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este „folosit” de catre Occident si a avertizat…

- Statele occidentale, in special Marea Britanie, incurajeaza Ucraina sa atace teritoriul Rusiei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, joi. Oficialul rus a mai invocat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este „folosit” de catre Occident si a avertizat…

- Rusia a avertizat Suedia si Finlanda atat public, cat si prin canale diplomatice bilaterale, cu privire la consecintele aderarii la NATO. "Nu vor avea de ce sa fie surprinsi (n.r. Suedia si Finlanda), au fost informati despre tot, la ce va duce", a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al…

- Potrivit serviciilor militare de informații ucrainene, lista corespunde soldatilor din a 64-a brigada motorizata a armatei ruse, acuzata de Kiev ca este implicata in uciderea a peste 340 de civili in orasul Bucea, relateaza The Kyiv Independent, pe Twitter.⚡️ Ukraine’s intelligence publishes list of…

- „Intreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev din satul ucrainean Bucha”, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata luni de agentia oficiala de presa TASS.

- „Intreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev din satul ucrainean Bucha”, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata luni de agentia oficiala de presa TASS.

- Autoritațile din Rusia și Ucraina au efectuat de doua ori schimburi de prizonieri, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Cuvintele ei sint citate pe site-ul Ministerul rus al Apararii. Zaharova a mai spus ca Ministerul Apararii organizeaza zilnic coridoare umanitare…