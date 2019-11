Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a reactionat la amenintarile repetate cu sanctiuni din partea Uniunii Europene, avertizand ca tara sa „va deschide portile” pentru repatrierea in Europa a mai multor militanti ai Statului Islamic, transmite DPA, citata de Agerpres. „Am mai spus asta. Poate…

- UE a facut luni inca un pas important catre impunerea de sanctiuni impotriva Turciei pentru foraje ilegale in largul Ciprului, adoptand formal un cadru juridic pentru a viza persoanele in cauza, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Descoperirea de rezerve de gaze si petrol in estul Mediteranei…

- 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea…

- ''Grecia poate juca un rol strategic important in regiune si poate fi un pilon al stabilitatii in regiune'', a declarat Pompeo, intr-o conferinta de presa alaturi de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. In timpul acestei vizite este prevazuta semnarea unui acord care vizeaza ''actualizarea…

- Republica Cipru, tara membra a Uniunii Europene, a acuzat vineri Turcia ca a ignorat apelurile UE trimitand o noua nava de foraj in apele teritoriale ale insulei, gest ce a determinat Nicosia sa denunte o 'grava escaladare', informeaza France Presse.

- "Cei doi lideri si-au exprimat profunda ingrijorare cu privire la activitatile ilegale ale Turciei in apele teritoriale cipriote (...)", anunta un comunicat al biroului de presa al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, publicat la finalul discutiilor sale cu presedintele cipriot Nicos Anastasiades.Ei…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi impotriva recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anunţat aşa-numitele măsuri,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi la adresa recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anuntat asa-numitele masuri, ... nu…