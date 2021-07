YouTube Shorts, disponibil în România Prezentat pentru prima data in septembrie 2020, YouTube a extins serviciul Shorts in 26 de tari si va fi disponibil in mai mult de 100 de tari din intreaga lume, unde este disponibil YouTube. Desi videoclipurile scurte puteau sa fie vizionate pe platforma si anterior, utilizatorii vor putea sa acceseze pentru prima data instrumentele de creatie Shorts, care includ o camera cu mai multe segmente pentru combinarea mai multor decupaje video, posibilitatea de a inregistra cu muzica, de a alege setarile de viteza si multe altele. Functiile noi includ si posibilitatea de a folosi continut audio nu doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

