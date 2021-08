YouTube interzice conturile talibanilor Dupa Facebook și WhatsApp, și YouTube a anunțat, marți, ca interzice complet conturile deținute sau operate de talibani. Companiile americane din sectorul social media incerca sa iși stabileasca reguli clare impotritalibava gruparii care a preluat extrem de rapid puterea in Afganistan, potrivit Reuters. Intoarcerea talibanilor la putere pentru prima data in 20 de ani a starnit […] The post YouTube interzice conturile talibanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Dupa ce fortele conduse de SUA si-au retras cea mai mare parte a trupelor ramase in Afganistan luna trecuta, campania talibanilor s-a accelerat pe masura ce apararea armatei afgane s-a redus. Insurgentii talibani au intrat duminica in capitala Kabul. Intoarcerea lor a starnit temeri privind reprimarea…

