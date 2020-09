Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gusa a postat pe Facebook un mesaj interesant, in care face o paralela intre "Portocala" si campania lui Donald Trump. Gusa spune despre Mircea Negulescu ca este "prototipul a ce a mai produs mai rau STATUL PARALEL, un tip vicios, școlit prost, gata de orice nemernicie ceruta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, este "crud", "mincinos" si lipsit de principii, afirma sora sa mai mare, Maryanne Trump Barry, in conversatii inregistrate in secret in 2018 si 2019 de nepoata presedintelui Mary Trump si publicate sambata searea de The Washington Post, relateaza AFP si dpa…

- Frica de infectare iși pune amprenta pe campania electorala, crede președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care atrage atenția ca purtarea maștii de catre candidați ii dezavantajeaza pe cei mai puțin cunoscuți. Tariceanu anunța, miercuri, pe Facebook, faptul ca a inceput strangerea de semnaturi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi inainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP. El a afirmat intr-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca a facut ''o constatare perfecta, o constatare…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19. Aceeasi masura a luat-o si Twitter, care a și blocat contul de campanie al președintelui american.

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a difuzat, la sfirsitul saptaminii trecute, reclame pe Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, transmite Reuters. Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea in Statele Unite…

- Echipa de campanie electorala a presedintelui american Donald Trump a difuzat, la sfarsitul saptamanii trecute, reclame pe Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Campania electorala pentru realegerea presedintelui american Donald Trump a difuzat la sfarsitul saptamanii trecute reclame in reteaua Facebook in care sustine ca aplicatia TikTok isi spioneaza utilizatorii, semnaleaza Reuters. Reclamele contin linkuri catre un sondaj de opinie privind interzicerea…