- Seful diplomatiei japoneze, Yoshimasa Hayashi, efectueaza sambata o vizita in Ucraina, a indicat Ambasada Japoniei la Kiev, care conteaza pe Tokyo printre aliatii sai in fata invaziei ruse, potrivit AFP."Ministrul japonez de externe Yoshimasa Hayashi soseste in Ucraina", a indicat ambasada pe Facebook,…

- Autoritatile ruse au gratiat un barbat care fusese inchis pentru uciderea partenerei sale in anul 2021, dupa ce acesta a luptat mai putin de trei luni in Ucraina, unde a ajuns dupa ce a fost recrutat din inchisoarea in care isi ispasea pedeapsa, a relatat marti canalul Dojd . ”Dupa cum se spune, el…

- Guvernul de la Tokyo a adoptat, recent, Cartea Alba a Apararii 2023, potrivit careia „Japonia se confrunta cu cele mai complicate circumstanțe in securitate de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial”și China este „cea mai mare provocare strategica de pana acum”. In partea cu analiza situațiilor militare…

- Directorul centralei nucleare (CNE) de la Cernavoda , Valentin Ovidiu Nae, primește in mana peste 10.000 de euro lunar, dublu fața de directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghița. Șeful CNE a terminat Facultatea de Fizica din cadrul Universitații din București pe specializarea Tehnologia Semiconductorilor.…

- Evaluarea Statelor Unite arata ca Ucraina face progrese in contraofensiva impotriva fortelor ruse, dar aceasta va lua timp pentru ca minele plasate de rusi impiedica o inaintare mai rapida, au indicat principalii responsabili ai armatei americane, transmite dpa.

- Oficialii și organizațiile internaționale din intreaga lume reacționeaza la situația din Rusia dupa ce șeful grupului militar privat Wagner a lansat ceea ce președintele rus Vladimir Putin a catalogat ca fiind o "revolta armata", relateaza CNN.Iata ce spun aceștia:Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart…

- Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cerut marți, 20 iunie, ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru dezastrul ecologic provocat de prabușirea barajului de la Nova Kahovka. Conform acestuia, poluanți petrolieri care cantaresc cel puțin 150 de tone plutesc…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a spus luni ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse l-ar putea constrange pe presedintele rus Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres.