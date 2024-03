PERFORMANȚĂ PENTRU ROMÂNIA Andrei Rațiu remarcabil în amicalul cu Columbia

Următoarele două meciuri de pregătire ale "Tricolorilor" înainte de turneul final vor fi cu Bulgaria (4 iunie) și Liechtenstein (8 iunie). The post PERFORMANȚĂ PENTRU ROMÂNIA Andrei Rațiu remarcabil în amicalul cu Columbia first appeared on Informaţia… [citeste mai departe]