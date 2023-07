Yellen este ”nerăbdătoare” să lucreze cu India în privinţa datoriilor ţărilor sărace şi a altor probleme globale Intr-o conferinta de presa dinaintea unei reuniuni a ministrilor de Finante si a bancherilor centrali din Grupul celor 20, in India, Yellen a spus ca vizita ei la Beijing de saptamana trecuta a contribuit la punerea relatiei dintre SUA si China ”pe o baza mai sigura” si ca cele mai mari doua economii ale lumii au obligatie fata de lume ”sa coopereze in domenii de interes reciproc”. “Este mult mai mult de lucru. Dar cred ca aceasta calatorie a fost un inceput important. Sunt dornica sa construiesc baza pe care am pus-o la Beijing pentru a mobiliza actiuni suplimentare “, a spus Yellen. In continuare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

