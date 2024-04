Stiri pe aceeasi tema

- Veste neașteptata! Tatal lui Ionuț Doldurea, patronul stației GPL care a explodat in Crevedia și a produs un dezastru, candideaza pentru funcția de primar in Caracal. Ion Doldurea a fost suspendat din funcție dupa presupusele erori ale fiului sau, care au ucis nu mai puțin de șase persoane.

- Anișoara face noi acuzații grave la adresa fostului antrenor de șah al baiatului cel mare. Femeia susține ca ar fi fost in stare sa ii faca ceva fostului ei soț. Despre antrenorul de șah, Anișoara mai spune ca a mințit și la divorț.

- A visat sa fie o mama tanara și au mai ramas doar cateva luni pana cand iși va strange copilul in brațe. Ana Baniciu se bucura din plin de cea mai frumoasa etapa din viața de familie. Vedeta este insarcinata in aproape șase luni și nu iși refuza nicio pofta.

- Mama liderului opoziției ruse Alexei Navalnii a vizitat mormantul acestuia, la o zi dupa ce mii de ruși au riscat sa fie arestați pentru a-i aduce un omagiu luptatorului anticorupție la inmormantarea acestuia.

- Mama opozantului rus Aleksei Navalnii, decedat in 16 februarie intr-o colonie penitenciara din regiunea arctica rusa, a primit acces pentru a vedea corpul fara viata al fiului ei, dupa mai multe zile de asteptare, transmite joi DPA, citate de Agerpres. Intr-un mesaj video postat joi online, Liudmila…

- Sore atrage de fiecare data atenția, și chiar daca are o silueta de invidiat, artista nu iși refuza nimic. Vedeta știe ca bucuriile stau in lucruri simple și se pare ca nu se abate de la acest principiu nici intr-o zi obișnuita.

- Andreea Podarescu a ieșit invingatoare intr-unul dintre procesele impotriva fostului ei iubit, barbatul cu care are un copil, dar care niciodata nu s-a implicat in creșterea micuțului. Vedeta face declarații exclusive dupa caștigarea procesului și spune ca nu se va opri aici. Cat mai are sa-i datoreze…

- Este de fiecare data o apariție, iar dorința copilul este porunca pentru ea. Lavinia Pirva face orice pentru fericirea fiului ei, chiar și atunci cand are de rezolvat in oraș unele treburi. Chiar și cand incearca sa se faca nevazuta, tot nu poate trece neobservata.