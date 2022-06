Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie 1989, un fotbalist de prima liga se sinucidea la Galați la cateva luni dupa ce o invingea pe Juventus in Europa, insa presa vremii nu scria nici macar un rand despre tragedie. Șurian Borali, fundaș dreapta cu peste 100 de meciuri in Divizia A, avea 28 de ani. 7 septembrie 1988. O zi superba…

- Tanarul de 34 de ani care s-a aruncat sambata, 4 iunie, de la etajul 24 al blocului West City Tower de pe Calea Florești se numește Mihai Sebastian Micu, originar din Satu Mare. Barbatul era angajat la o firma producatoare de aparatura medicala din Cluj-Napoca și locuia in Florești. „Un barbat sensibil,…

- Intamplarea a avut loc miercuri, 1 iunie, dupa orele pranzului, in afara localitatii vrancene Sihlea. El a fost dus la spitalul din Galati. Un barbat in varsta de 71 de ani s-a aruncat din motive necunoscute, din trenul Interregio Suceava-Bucuresti. S-a intamplat langa localitatea vranceana Sihlea.…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) se alatura proiectului 1uniFEST, al postului de radio Itsy Bitsy, si va celebra Ziua Copilului, pe data de 1 iunie, in Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR) din Bucuresti, prin intermediul activitatilor de educatie financiara desfasurate in aer liber.…

- Astazi, 30. 05. 2022,prin apel 112, a fost sesizat faptul ca un barbat de aproximativ 35 de ani, se afla in exteriorul ferestrei, la etajul 9 al unui imobil situat in sectorul 1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In ziua de 14 Mai 2022, la ora 17:24:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 140km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti, 122km V de Braila, 122km S de Bacau,…

- S-a aflat ce s-ar fi intamplat cu barbatul care și-a aruncat copiii intr-un rau din Bacau. Parinții lui Marian, barbatul care ieri și-a omorat cei doi copii aruncandu-i in rau, cred ca barbatul s-a sinucis. Acesta e de negasit, iar parinții lui susțin ca și-a luat viața pentru ca nu putea sa traiasca…

- Sebastian Dobrincu a anunțat ca și-a cumparat casa in București, dupa ce in ultima perioada a petrecut tot mai mult timp in Romania. Investitorul de la „Imperiul Leilor” a aratat tuturor cum arata locuința sa de lux. A muncit mult ca sa aiba tot ceea ce iși dorește, iar acum se bucura din plin de realizarile…