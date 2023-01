Stiri pe aceeasi tema

- Adina de la Mireasa și-a surprins comunitatea de fani cu o apariție de nota 10 pe internet. Aceasta nu a ținut cont de nimic și a fost naturala, așa cum și-a obișnuit fanii și din timpul filmarilor.

- Bucurie mare pentru Simona, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu! Simona și Catalin s-au casatorit in anul 2018, iar cei doi vor deveni parinți pentru a doua oara, asta dupa ce fosta concurenta a facut marele anunț pe rețelele de socializare.

- Adelina, fosta concurenta de la Mireasa, ține legatura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale. Fata publica mereu imagini din viața sa personala, iar cei care o urmaresc sunt mereu bucuroși sa vada cat de fericita este.

- Cristina Cioran a ales sa se desparta de tatal copilului, Alexandru Dobrescu, insa la doar trei saptamani de la separare, vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj subtil la adresa fostul partener. Iata ce a transmis in mediul online Cristina Cioran!

- Neințelegerile au inceput sa iși faca apariție intre Raluca și Alex. Concurenta a ținut sa-i reproșeze cateva lucruri partenerului sau. Hai sa vezi ce nemulțumiri a avut tanara la adresa iubitului ei.

- Cristina Cioran s-a desparțit de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale. Intr-un interviu pentru Fanatik , fosta prezentatoare TV a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei. Vestea ca Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au desparțit a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca in urma cu doua…

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii și partenerul ei de viața și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce cei doi s-au casatorit civil in anul 2021. Fosta concurenta a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in rochia de mireasa, dar și cu soțul ei.