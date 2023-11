Stiri pe aceeasi tema

- Probleme mari pentru Andreea Esca, care a ajuns din avionul de Cluj direct la urgențe, din cauza unor probleme medicale.Știrista s-a intors luni, in jurul orei 15:30, de la Cluj, pe calea aerului, și imediat a plecat la o clinica privata, scrie cancan.ro. Deviație de sept nazal a fost diagnosticul,…

- Oana Zavoranu a luat o noua decizie de ultim moment! De aceasta data "Querida" a anunțat ca iși vinde hainele de lux. De ce a luat vedeta aceasta decizie, in urma divorțului de Alex Ashraf. Iata cele mai noi informații despre problemele cu care se confrunta vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Oana Zavoranu a postat nou mesaj pe internet, in urma divorțului de Alex Ashraf. Bruneta vrea sa scape de trecut și face tot posibilul sa iși ocupe timpul de cel care a plecat din casa la amanta. Iata ce a postat "Querida" in urma cu puțin timp pe pagina ei de Instagram!

- Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zavoranu pe 25 septembrie, la Judecatoria Sectorului 1 din București. Acum, acesta face primele declarații despre separarea de vedeta, dupa ce zile la rand a pastrat tacerea și a primit mai multe acuzații din partea celei care inca ii este soție. Dupa…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au desparțit oficial și nu mai formeaza un cuplu, chiar daca inca sunt casatoriți. Pana la pronunțarea divorțului la tribunal, acesta și-a luat bagajele și s-a mutat la amanta in Berceni. Bruneta a dezvaluit cum s-a produs acest moment și care a fost atitudinea lui Alex…

- Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume! Vedeta are informații noi despre amanta lui Alex Ashraf, femeia pentru care a decis sa divorțeze și sa plece din casa brunetei. Oana Zavoranu nu s-a ferit sa spuna cu ce se ocupa iubita soțului ei și se pare ca ar fi vorba despre cea mai veche meserie din lume!

- Apar noi detalii despre desparțirea dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf! Vedeta și-a lasat soțul sa plece la amanta fara bani! Acesta a ramas fara niciun leu, dupa ce Oana Zavoranu i-a blocat toate conturile bancare. Chiar și așa, l-a lasat sa iși ia hainele, iar o mare parte din ele au fost cumparate…

- Veste șoc in scandalul momentului din showbiz! In timp ce toata lumea așteapta decizia finala in cazul partajului dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf, o informație obținuta de reporterii Xtra Night Show a contrazis tot ce se știa pana acum! Se pare ca Alex Ashraf nu mai este acționar la clinica deținuta…