- Actrita Amy Schumer se confrunta cu probleme de sanatate! Cunoscuta vedeta de la Hollywood și-a speriat fanii cu ultimul anunț facut, dupa ce a dezvaluit ca sufera de sindromul Cushing, cauzat de o acumularea in exces in organism a hormonului cortizol. Iata cum se simte, dar și ce presupune aceasta…

- Lumea filmului este in doliu! O actrița cunoscuta și indragita s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Ea și-a caștigat celebritatea datorita rolurilor pe care le-a jucat in unele producții populare de-a lungul anilor.

- Xonia traiește de ani buni un adevarat coșmar. Cunoscuta cantareața este nevoia sa ia zilnic pastile cu numeroase efecte adverse și sa țina o dieta echilibrata, toata acestea doar pentru a avea parte de o viața normala. Iata cu ce problema de sanatate se confrunta indragita artista!

- Nicole Cherry este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara și se descurca perfect in rolul de mamica. Aceasta se dedica complet creșterii fiicei sale, Anastasia, și incearca sa fie un exemplu demn de urmat.

- Bunica Gherghina nu trece prin cea mai buna perioada, asta dupa ce a ajuns de urgența in spital. Cea mai cunoscuta batranica de pe TikTok a stat internata, acesta fiind și motivul pentru care a lipsit cateva saptamani din mediul online. Cu ce probleme se confrunta și cum se simte in prezent.

- O cunoscuta artista din Romania a murit pe masa de operație, chiar de ziua de naștere: Avea doar 38 de aniO indragita artista din Romania a murit chiar in ziua in care ar fi implinit 38 de ani. Carmen Lela ducea o lupta continua pentru supraviețuire, iar in ciuda eforturilor de a face fața greutaților…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite cantarețe de la noi din țara, fiind foarte solicitata la evenimente. Cunoscuta pentru succesul sau in lumea muzicala, artista a pastrat insa un secret bine ascuns legat de educația sa. Se pare ca clujeanca, admirata pentru melodiile sale captivante,…

- Mirela Vaida are planuri mari in Noul An. Cunoscuta prezentatoare TV a inceput anul 2024 intr-un mare stil, dupa ce și-a anunțat fanii ce va face de Dragobete, la data de 24 februarie 2024. Iata unde va pleca cunoscuta artista!