- Reality show-ul care o are in prim plan pe Anamaria Prodan - Prodanca. Punct si de la capat revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan.…

- Un credincios sucevean mare fan al emisiunilor mondene l-a pus pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa comenteze afirmația unei dive din showbiz: „mai bine o ….. in toata firea decat o sfanta prefacuta”. ”O foarte cunoscuta diva din showbiz, ….. sau ……, cum e cunoscuta, a spus ca „mai…

- Anamaria Prodan a reușit sa aiba o viața perfecta datorita muncii depuse de-a lungul anilor. Intrebata ce ar face in cazul unui impas financiar, impresara marturisește ca nu va vinde nimic din moștenirea copiilor, ci va munci la fel ca și pana in prezent. Tot ce a strans pana in prezent, este in siguranța…

- Anamaria Prodan este pregatita sa revina pe micile ecrane cu un proiect exploziv, la Antena 1. Celebra pentru reality show-urile anterioare alaturi de Laurențiu Reghecampf, impresara pregatește un nou spectacol care ii va aduce in prim-plan pe copiii sai: Rebecca, Sarah și Bebeto.

- Pe 12 decembrie, Calin Donca a aflat ca va fi eliberat. Chiar daca a scapat de masura arestului preventiv, milionarul este, in continuare, acuzat de constituirea de grup infracțional organizat, delapidare și evaziune fiscala și a fost plasat in arest la domiciliu.

- Dupa ce i-a dat replica Claudiei Patrașcanu in urma declarațiilor facute de artista, Gabi Badalau a facut și cateva precizari despre relația lui cu Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a lasat de ințeles ca va urma sfatul blondinei, care i-a spus ca poate fi un barbat singur.