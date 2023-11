Stiri pe aceeasi tema

- Zed și iubita au vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, despre propria nunta. Iata dezvaluirile facute de cei doi insragostiti pasionați de mașini de sute de milioane de euro!

- Otilia Bilionera a dezvaluit adevaratul motiv pentru care parinții ei nu au fost prezenți la cununia ei cu Bekir Ali, barbatul care i-a pus inima pe jar. Ce planuri de viitor are vedeta. Ce a marturisit cantareața intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Denisa Despa a preferat sa-și serbeze ziua de naștere intr-un mod atipic. Nu a facut nicio petrecere, ci a preferat sa se ocupe de proiectele personale, iar seara a mers la evenimentul organizat de o clinica pe care o promoveaza. In spirit de gluma, a menționat ca va sarbatori cu mamicile și copiii…

- Fotografii au surprins o apariție incendiara, in urma cu puțin timp. Una dintre cele mai frumoase femei din lume a venit la un eveniment monden imbracata sumar. Cand a vazut ca este pozata din toate unghiurile, vedeta și-a acoperit imediat fața. Imaginile fac furori. O apariție incendiara Este considerata…

- Florin Salam a implinit 44 de ani, iar cu ocazia aniversarii sale a dat o petrecere cu fast alaturi de familia sa, insa gestul facut de soția sa Roxana Dobre a fost cel care a induioșat profund inimile fanilor.

- In fiecare an, in ultima duminica din luna septembrie, locuitorii sarbatoresc Ziua comunei și Ziua recoltei. Ca de fiecare data, alaturi de autoritațile locale și de comișaneni, s-au aflat prefectul Claudia Gilia, fiica a comunei, președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, insoțit…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Night Show, Lele a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu Dan Bursuc, dupa ce impresarul și Florin Salam și-au aruncat vorbe grele in mediul online. Cantarețul a spus cum se ințelege acum cu cel despre care spune ca i-a fost ca un tata.

- In urma cu o zi, Vica Blochina și-a sarbatorit ziua de naștere și și-a dorit sa marcheze acest moment special avandu-i pe toți cei dragi alaturi. Vedeta a organizat o mare petrecere, cu toate ca, inițial, spunea ca iși dorește ceva restrans.