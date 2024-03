In ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Night Show, co-prezentatorii TV au facut spectacol in platou, odata cu invitații sosiți. Natalia Mateuț, Andrei Ștefanescu și Catalin Cazacu s-au au facut parte din juriu, astfel ca au dat note celor trei concurenți veniți pentru concursul "Celebru pentru o noapte!". Iata cine a caștigat!