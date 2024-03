Stiri pe aceeasi tema

- Selly i-a pregatit o frumoasa surpriza partenerei sale, cu ocazia aniversarii. Pentru ca ii place sa iși surprinda iubita de fiecare data cand are ocazia, cunoscutul vlogger a ales un cadou inedit in acest an. Iata cum a surprins-o Selly pe frumoasa lui partenera, Smaranda Știrbu, in acest an!

- Selly și iubita lui, Smaranda Știrbu, aniverseaza anul acesta șase ani de relație. Cei doi formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul de la noi și sunt doi tineri extrem e apreciați in randul adolescenților. Mai mult Selly și iubita sa se susțin și se sprijina necondiționat in toate…

- Smaranda Știrbu a postat pe contul personal de Instagram o fotografie rara in care apare alaturi de mama ei. Mulți au remarcat imediat de la cine a moștenit frumusețea iubita lui Selly. Iata cum arata viitoarea soacra a vloggerului!

- Selly și Smaranda Știrbu formeaza un cuplu de cinci ani și se ințeleg foarte bine. In ceea ce privește cadourile oferite la sarbatori importante, precum Valentine's Day sau ziua de naștere, alegerea poate sa fie grea, dar influencerul a gasit o metoda simpla prin care a scapat de procesul cautarii.

- Belmont Hotel & Spa, locul crimei de la Padina (Dambovița), unde un barbat de 41 de ani a fost omorat cu maceta de trei interlopi din clanul Fabian, din Capitala, a avut o prima reacție la cele intamplate.

- Cei trei barbați suspectați ca au injunghiat un alt participant la o petrecere exclusivista intr-un hotel din Dambovița ar face parte dintr-un clan interlop din... The post Cine sunt cei trei suspecți reținuți in cazul barbatului omorat la o petrecere exclusivista, cu vedete, din Dambovița appeared…

- Cei trei barbați suspectați ca au injunghiat un alt participant la o petrecere exclusivista intr-un hotel din Dambovița ar face parte dintr-un clan interlop din... The post Cine sunt cei trei suspecți reținuți in cazul barbatului omorat la o petrecere exclusivista, cu vedete, din Dambovița appeared…

- Cei trei barbați suspectați ca au injunghiat un alt participant la o petrecere exclusivista intr-un hotel din Dambovița ar face parte dintr-un clan interlop din București. La scurt timp dupa comiterea faptei au fugit.