- Victorie și calificare in Finala Cupei Romaniei! Echipa feminina de baschet CSM Constanța a caștigat pe terenul campioanei Sepsi SIC Sfantu Gheorghe in penultimul act al turneului Final 8 organizat in Sepsi Arena, scor 88-80 (47-45), dupa un meci de mare lupta, in care a fost insa tot timpul la timona.…

- Ungaria a caștigat cu Islanda, scor 33-25, in ultimul meci din grupele preliminare la Campionatul European de handbal masculin. Miercuri se joaca primele meci din faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal masculinRomania a incheiat turneul pe antepenultimul loc, poziția 22 din…