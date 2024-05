Stiri pe aceeasi tema

- Victorie pentru Florin Salam! Celebrul cantareț a scapat de controlul judiciar! Vești bune pentru unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țara. Declarațiile facute la Xtra Night Show.

- Oana Lis iși vinde lucrurile din casa pentru a avea mai mulți bani. Tratamentele costisitoare ale lui Viorel Lis ii fac sa se descurce tot mai greu, motiv pentru care vedeta incearca diferite metode pentru a se descurca.

- Continue reading Ani de zile, atat dureaza pana cand o persoana pagubita iși recupereaza in instanța banii pe reparații in cazul unui accident provocat de un șofer cu mașina neasigurata at Info real.

- Oana Ionița și Florin Budnaru și-au spus „adio dupa zece ani de mariaj. Cu toate ca separarea a avut loc, cei doi nu se ințeleg in privința custodie, astfel ca se afla intr-un proces greu. In urma cu o saptaman, vedeta a obținut prima victorie și a primit un program de vizita pentru baiețelul sau, care…

- Oana Ionița a facut primele declarații, dupa victoria din instanța in procesul cu fostul ei soț! Vedeta a dezvaluit ce greșeli considera ca a facut pana acum și de ce a trecut prin toate problemele care au pus-o in fața unor situații dificile.