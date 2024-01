Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la restaurantul lui Pescobar din Snagov. Potrivit spuselor afaceristului, locația a ars din temelii, dupa ce flacarile au cuprins mansarda și acoperișul pe 500 de metri patrați, existand pericolul ca focul sa se extinda și in zona de padure.

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Mircea Bravo a fost implicat intr-un accident rutier, luni dimineața. Actorul a intrat cu mașina intr-un stalp, intr-o localitate din Bihor. La cateva ore distanța de la incident, acesta a facut primele declarații cu privire la ce s-a intamplat și cu cine se afla in mașina, de fapt.

- La cateva zile distanța dupa ce Oana Radu a confirmat vestea divorțului, Catalin Dobrescu a facut acum primele declarații. Fostul soț al vedetei a clarificat situația, atat despre motivele divorțului, imparțirea averii și, mai ales, ziua in care vor semna actele de divorț!

- Codin Maticiuc s-a casatori civil cu Ana Pandeli, mama copiilor lui. Cu toate acestea, actorul a marturisit ca nu vrea sa faca nunta, deoarece nu ii plac petrecerile forțate. Codin Maticiuc s-a casatorit cu Ana Pandeli Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au casatorit, insa de eveniment au știut doar prietenii…

- Tanara care a fost prinsa cu droguri in poșeta, angajata a Jandarmeriei Romane, a facut primele declarații. ”Tot ceea ce s-a intamplat, tot ceea ce pot sa va spun este ca doar am fost omul nepotrivit, in momentul nepotrivit. Eu nu am absolut nicio vina. Nu erau ale mele”, acestea au fost primele declarații…

- Cosmina Adam și-a unit destinele in fața lui Dumnezeu cu alesul inimii pe data de sambata, 11 noiembrie, iar fosta asistenta de la Acces Direct s-a distrat alaturi de cei 600 de invitați pana in zori. Iata detalii despre marele eveniment!

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost la cuțite o lunga perioada, iar acum se pare ca lucrurile s-au schimbat intre cei doi. De la declarații acide despre el și acuzații, artista a trecut la marturisiri neașteptate! Se pare ca cei doi au uitat de scandaluri.