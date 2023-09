Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Prigoana a adus dovezi in scandalul pe care il are cu Adriana Bahmuțeanu. Acesta are mai multe filmari in care Maximus și Eduard iși așteapta mama pentru programul de vizita, insa ea nu apare.

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu sunt implicați intr-un nou scandal. Fiul cel mic al cuplului, Eduard, ar fi fugit de acasa pentru a veni la mama sa din cauza violenței tatalui. Acesta impreuna cu vedeta au mers la Protecția Copilului pentru a depune plangere impotriva omului de afaceri.

- Alaturi de soția Elena, CRBL are o fiica, pe Alessia, care in luna august a implinit 13 ani. Artistul și-a inscris copilul la o școala privata, unde, anual, platește peste 10.000 de euro. In urma cu o luna de zile, CRBL a fost invitat in podcastul lui Jorge. Artistul a facut dezvaluiri despre cariera…

- Mai sunt cateva zile și incepe un nou an școlar. In timp ce in invațamantul de stat ne așteapta școli vechi sau parțial renovate și cursuri in doua schimburi, in școlile particulare e alta poveste. Elevii sunt așteptați in clase ultra dotate, cu programe și curicule internaționale. Pentru asta, insa,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat ca Romania risca sanctiuni in valoare de zeci de milioane de euro din cauza depozitelor de deseuri neecologizate. Fechet a explicat ca, dupa ce a fost condamnata in anul 2018 de Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a ecologizat depozite de deseuri industriale,…

- Polițiștii din Mehedinți au efectuat 8 percheziți la domiciliile unor persoane fizice, la un operator de telefonie și la o scoala din Drobeta-Turnu Severin. In urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate terminale mobile și inscrisuri privind achizițiile de telefonie mobila. Reprezentanții…

- Edan Pițurca a terminat cu brio clasa a IX-a. Baiatul lui Victor Pițurca și al Vicai Blochina, care i-a fost amanta antrenorului timp de 16 ani, locuiește acum la tatal lui, dupa ce 15 ani de zile a fost crescut doar de mama sa. In varsta de 16 ani, Edan Pițurca a fost laudat de mama lui pentru notele…