Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Despa traverseaza momente dificile, dupa ce s-a desparțit de fostul ei iubit. Dansatoarea este amenințata și i-a fost frica sa mai iasa pe strada timp de cateva zile. Denisa Despa a mers la poliție pentru a depune plangere, astfel ca a obținut ordin de protecție impotriva fostului ei iubit.

- Denisa Despa nu mai are liniște de cand s-a desparțit de fostul ei iubit. Dansatoarea a izbucnit in lacrimi, in direct, și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca ii este frica sa mai iasa pe strada deoarece este amenințata de cel cu care a fost impreuna cateva luni.

- Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), a ieșit intr-un briefing de presa, alaturi de echipa formațiunii, imediat cum s-a anunțat stop vot in toata Moldova. „De votul de astazi, de alegerea facuta de fiecare dintre noi, va depinde cum vor arata satele și orașele noastre…

- Exista sau nu o idila intre Bianca Giurca și Alin Simoiu? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele telespectatorilor de la Insula Iubirii, deoarece cei doi au fost foarte apropiați in emisiune și s-au ințeles foarte bine. Ei bine, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, fosta ispita a emisiunii a…

- Denisa Despa a preferat sa-și serbeze ziua de naștere intr-un mod atipic. Nu a facut nicio petrecere, ci a preferat sa se ocupe de proiectele personale, iar seara a mers la evenimentul organizat de o clinica pe care o promoveaza. In spirit de gluma, a menționat ca va sarbatori cu mamicile și copiii…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a facut declarații despre razboi și a declarat ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure.

- Denisa Despa a vorbit, de curand, in cadrul unui interviu, acordat pentru Xtra Night Show depre problemele multiple de sanatate cu care se confrunta! Iat declarațiile facute de dansatoarea din showbiz-ul de la noi!

- La data de 23 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați de catre o femeie de 29 de ani, din Satu Mare, despre faptul ca ar fi fost amenințata de un barbat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, in jurul orei 01.45,…