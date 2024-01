Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Alex Bodi și Ema Uta nu mai formeaza un cuplu nu este o noutate pentru nimeni. Insa, relația make-up artistului cu un barbat misterios este o veste bomba in showbiz-ul din Romania! Este vorba despre un adevarat patrulater amoros, caci fosta iubita al noului patener al Emei Uta il cunoaște…

- Anamaria Prodan susține ca muncește multe ore pe zi pentru cariera ei, pentru copii și pentru averea sa. „Daca dorm 2-3 ore pe noapte, e minune, de mulți ani”, a declarat impresara, care e de parere ca oamenii instariți, cum e și ea, fac multe sacrificii. Pe 17 decembrie, Anamaria Prodan a implinit…

- Catalin Bordea a suferit enorm dupa divorțul de Livia, iar acum a explicat cum ar trebui sa fie partenera ideala in viziunea lui. Fosta soție l-a inșelat cu unul dintre prietenii lui.Catalin Bordea a divorțat in acest an de Livia, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 11 ani. Actorul de comedie a…

- What’s Up a facut, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show, primele declarații despre sarcina soției. Este sau nu insarcinata partenera artistului. Iata declarațiile facute de cantareț!

- De cateva luni bune de zile, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formeaza, oficial, un cuplu. Dupa desparțirea de Deea Maxer, artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Relația lor este tot mai serioasa, iar Dinu Maxer i-a cunoscut deja pe parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste…

- Cristi a vrut sa iși gaseasca pe cineva, fiind plecat in Belgia de mulți ani. Destinul a facut in așa fel incat, in urma cu ceva timp, avea sa o cunoasca pe Allen, despre care spune ca ar fi medic chirurg in Australia, dupa mulți ani in care a locuit in America.

- Dinu Maxer și Magdelena Chihaia formeaza un cuplu de cateva luni. Partenera cantarețului i-a cunoscut deja pe Andreas și Maysa, cu care spune ca are o relație speciala și ca s-au ințeles din primele momente.

- Iancu Sterp și Denisa Coțolan traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi se cunosc de cațiva ani buni, inca din timpul liceului. In trecut, cei doi au mai format un cuplu, insa s-au desparțit dintr-un motiv banal. Acum, Iancu Sterp a cerut-o de soție pe partenera lui, in gala RXF.