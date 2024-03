Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile se speculeaza cine va fi urmatorul James Bond, pe lista favoriților aflandu-se nume mari precum Idris Elba, Henri Cavill, Rege Jean Page, Tom Hardy sau Richard Madden. Insa presa britanica a anunțat ca noul James Bond ar putea fi Aaron Taylor-Johnson. The post SERIE DE FILME Urmatorul…

- Anamaria Prodan (51 de ani) se iubește de cateva luni de zile cu Ronald Gavril (37 de ani), care e un celebrul pugilist. Recent, fanii au speculat ca sportivul a cerut-o in casatorie pe impresara, ba chiar au și felicitat-o pe rețelele de socializare. De cateva zile, Anamaria Prodan și Ronald Gavril…

- Nadir are cu ce sa se mandreasca. Artistul are o soție iubitoare, care este și o mama atenta. Cantarețul și Georgiana traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și au impreuna doi copii, pe Eve și Azar.

- Mioara Roman suferea de boli grave și fusese internata intr-un azil de batrani din Snagov. Mioara Roman s-a stins din viața, la caminul de batrani, de la Snagov, unde locuia de ceva vreme. La varsta de aproape 84 de ani, fosta soție a lui Petre Roman a pierdut lupta cu un stop cardiac, dupa o viața…

- Povestea de dragoste a lui Celine Dion cu Rene Angelil a fost desprinsa din basme! Cei doi au avut o casnicie unica și o iubire demna de luat exemplu. Cea care a facut diferența a fost diferența de varsta dintre cei doi și modul in care a inceput relația lor. Iata detalii mai puțin știute despre casnicia…

- Fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata in locuința sau din Cluj-Napoca. Camelia Veronica Tișe avea 47 ani și era notar public. Ea a decedat de Alin Tișe in 2018. The post Fosta soție a unui politician cunoscut, moarta in casa appeared first on Cotidianul…

- Culița Sterp se poate declara un barbat norocos. pe langa cariera profesionala de succes pe care o are, artistul traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de logodnica lui, Daniela. Iata cum a inceput, de fapt, cunoașterea dintre cantareț și viitoarea lui soție!

- Fanel este acuzat de sora soției sale decedate ca ar fi batut-o și ar fi ucis-o. Barbatul are o cu totul alta varianta, spunand ca altele sunt motivele pentru care Marcela face astfel de acuzații. Intre timp, Fanel și-a refacut viața.