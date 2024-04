Stiri pe aceeasi tema

- Lolrelai a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce a fost audiata soția doctorului acuzat ca ar fi abuzat-o. Dezvaluirile facute de blondina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Scandalul de la RXF continua! Dupa scandalul uriaș facut de Dustinel, Lolrelai a venit cu noi dezvaluiri neștiute! Au existat momente tensionate intre cei doi, iar Dustinel și-a dorit cu orice preț sa i se faca dreptate. Iata ce a urmat, dupa ce Lolrelai i-a lluat apararea lui Yamato Zaharia!

- Lolrelai se afla la judecatorie pentru o noua infațișare in cadrul procesului cu medicul stomatolog care a agresat-o in urma cu patru ani. In aceasta zi urmeaza sa fie audiate mai multe persoane care sunt foarte importante pentru ancheta.

- Un constantean a semnalat cotidianului ZIUA de Constanta ca a gasit in pabrizul masinii, care era parcata in dreptul proprietatii, o notificare in care era amenintat ca va fi sanctionat de catre Politia Locala. Barbatul sustine ca, in notificarea primita, este informat sa si mute masina, parcata in…

- Cum se manifesta cancerul oral? Il poate depista un dentist? „Tumorile maligne orale au o rata de supraviețuire de 50-60%, calculata la 5 ani dupa apariție, insa daca sunt descoperite in faza incipienta și tratate de medicul specialist. De cele mai multe ori, aceste tumori sunt dificil de descoperit,…