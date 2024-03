Stiri pe aceeasi tema

- Competiția continua, iar schimbarile ce ar urma sa aiba loc in jungla din Republica Dominicana vor crea, fara doar și poate, noi tensiuni in interiorul uneia dintre echipe. O faimoasa revine in competiție dupa ce a fost descalificata in primul sezon. Concurenți noi la Survivor All Stars Cu doar cateve…

- Hello Chef revine la Antena 1 cu un nou sezon savuros, ce imbina preparatele tradiționale cu gastronomia internaționala, incepand din 2 martie, in fiecare sambata, de la ora 14.30. Astfel, Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec ii vor purta pe telespectatori intr-o adevarata aventura culinara,…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cuza de la Noaptea Tarziu a facut declarații despre emisiunea Power Couple Romania – La bine și la greu, care este prezentata de Dani Oțil. Artistul a marturisit ca iși dorește sa participe intr-un astfel de show. Iata ce a spus cantarețul despre competiția de…

- Irina a fost intrebata ce parere are acum despre Hatice, iar fosta concurenta Mireasa a ținut sa-i adreseze soției lui Mihai cuvinte de lauda, in ciuda conflictului pe care l-au avut in timpul sezoului 7 Mireasa.

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Noul sezon in tenisul mondial e aproape de a incepe.…

- In episodul 16 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Draghici au gatit alaturi de chef Samuel Le Torriellec savuroasa rețeta de cozonac cu foietaj. Descopera cum se pregatește totul.

- In a ediția cu numarul 15 Hello Chef, Roxana Blenche și Damian Draghici l-au avut ca invitat special pe Antonio Pican, alaturi de care au pregatit ardei manastirești și Vargabeleș. Hai sa descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca sa le prepari și tu la tine acasa!