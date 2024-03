Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blenche și chef Samuel s-au intrecut la gatit in prima ediție din sezonul 7 de pe 2 martie 2024. Cei doi au surprins telespectatorii cu preparatele spectaculoase pe care au ales sa le faca. Iata ce secrete culinare au scos la iveala.

- Sambata, are loc premiera noului sezon Hello Chef, sezon ușor diferit fața de cele anterioare. Roxana Blenche il va avea coleg pe Chef Samuel Le Torriellec, despre care spune ca este un om deosebit, dar exista și o „competiție” intre cei doi.

- Intr-o atmosfera calda și primitoare, zilnic, la Restaurantul Vița de Vie poți savura mancare pe gustul tau, facuta cu ingrediente atent alese și preparata dupa rețete autentice. Pentru oricine dorește sa guste in Targoviște o mancare ca la mama acasa, o vizita la Vița de Vie este mai mult decat indicata.…

- De Revelion, tu și cei dragi va puteți bucura impreuna de tot timpul impreuna, fara sa fie nevoie sa gatiți! Restaurantul Vița de Vie pregatește mancarea voastra preferata pentru cea mai frumoasa seara din an, gata de savurat de catre intreaga familie. Cum platourile pentru Craciun au reprezentat un…

- Incursiune gastronomica de excepție joi, in Piața Victoriei din Timișoara, cu povești din șpaisul banațean, in pregatire pentru iarna. Un nou episod din seria evenimentelor marca „Culinaria Banatica” aduce in fața timișorenilor arta sacrificarii porcului dar și secretele pregatirii celor mai autentice…

- In episodul 16 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Draghici au gatit alaturi de chef Samuel Le Torriellec savuroasa rețeta de cozonac cu foietaj. Descopera cum se pregatește totul.

- In episodul 16 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Draghici au gatit alaturi de chef Samuel Le Torriellec savuroasa rețeta de cozonac cu foietaj. Descopera cum se pregatește totul.