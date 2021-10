XPG a anunțat ca laboratorul sau XPG Overclocking Lab (XOCL) a reușit sa overclockeze viitorul modul de memorie DDR5 pana la o frecvența de 8,118 MT/s. XPG este primul furnizor DRAM care a atins aceasta etapa cu un modul de memorie DDR5. Reperul a fost atins cu un modul de memorie DDR5 cu o viteza de 4.800 MT/s. XPG va lansa o gama de module de memorie DDR5 pentru gameri, pasionații de PC și overclockeri in luna octombrie a acestui an. OC Result 1: 8118MT/s OC Result 2: 8104MT/s The post XPG atinge o viteza record in overclockingul de RAM DDR5 appeared first on gadgets & lifestyle. .