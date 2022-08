Xiaomi negociază cu BAIC producerea de vehicule electrice (Bloomberg) Xiaomi Corp, cel mai mare producator chinez de smartphone, negociaza cu Beijing Automotive Group Co (BAIC) o colaborare in vederea producerii de vehicule electrice (EV), a anuntat Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Cele doua companii exploreaza diferite optiuni, inclusiv achizitionarea de catre Xiaomi a unei participatii in a doua fabrica Hyundai Beijing, care are licenta pentru a produce automobile in China, sustin sursele. In 2021, Xiaomi a anuntat ca va investi 10 miliarde de dolari in noua sa divizie de automobile electrice pe parcursul urmatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

