Xiaomi Band 8 Pro este aici: brăţara de fitness cu ecran de 1.74 inch, 14 zile de autonomie La evenimentul Xiaomi de pe 14 august, compania chineza a prezentat atat telefonul pliabil MIX Fold 3 , cat si noua bratara de fitness Band 8 Pro. Aceasta are toate sansele sa vina in Europa spre final de an, sau cel tarziu in 2024. Avem de-a face cu un dispozitiv cunoscut si ca Mi Band 8 Pro, care vine cu un ecran AMOLED de 1.74 inch, cu refresh rate de 60 Hz. Afiseaza 16.7 milioane de culori si are densitate de 336 PPI. Ecranul este destul de luminos, ajungand pana la 600 de nits, iar bratara e destul de usoara si compacta, cu o greutate de 22.5 grame si talie de 9.99 mm. La pachet vine si o… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

