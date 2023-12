Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au transmis duminica, reciproc, mesaje de felicitare cu ocazia Anului Nou 2024. In mesajul sau, președintele Xi Jinping a transmis, in numele guvernului și poporului chinez, sincere felicitari și urari de bine președintelui Putin…

- "Toti chinezii de pe ambele parti ale Stramtorii Taiwan ar trebui sa fie legati de un scop comun si sa impartaseasca gloria reinnoirii natiunii chineze", a declarat presedintele intr-un discurs difuzat pe canalul oficial CCTV.In timpul intalnirii sale cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, la jumatatea…

- "Reunificarea" Chinei cu Taiwanul este inevitabila, a declarat duminica, 31 decembrie, presedintele Xi Jinping, in discursul sau de Anul Nou, in care a adoptat un ton mai ferm decat anul trecut, scrie news.ro preluand Reuters. Declarațiile lui vin cu mai putin de doua saptamani inainte ca insula revendicata…

- Deja, mai mulți oameni, au intrat in Noul An 2024, incepand de astazi, ora 12:00 a Romaniei. Este vorba, mai exact, de locuitorii din Kiribati care au sarbatorit trecerea intr-un nou an. Kirimati este cea mai mare insula a țarii Kiribati. In total, republica Kiribati se intinde pe o suprafața de aproximativ…

- „Reunificarea” Taiwanului cu China este „inevitabila”, a declarat marți liderul chinez Xi Jinping, inaintea alegerilor cruciale ce vor avea loc luna viitoare in țara insulara pe care Beijingul și-o revendica, potrivit CNN.

- Prezența unor avioane și nave de razboi chineze a fost semnalata sambata de Taiwan in jurul teritoriului sau, unele trecand linia mediana sensibila a stramtorii cu același nume, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Autoritațile de la Taipei precizeaza astfel ca Beijingul iși continua activitațile…

- Premierul australian Anthony Albanese și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni la Beijing. Albanese, care a aterizat sambata la Shanghai, este primul lider australian care viziteaza China din 2016 incoace, potrivit BBC.

- Sanctiunile impotriva Moscovei au determinat sute de economisti, finantatori si analisti geopolitici chinezi sa examineze modul in care China ar trebui sa atenueze scenariile extreme, inclusiv pierderea accesului la dolari americani, potrivit unei analize Reuters a peste 200 de lucrari de politica in…