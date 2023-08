Xi Jinpig a numit luni un nou sef al fortelor armate care supravegheaza rachetele conventionale – si nucleare – ale tarii, cu o zi inainte de aniversarea Armatei Populare de Eliberare (PLA). Wang Houbin, fost comandant adjunct al marinei, a fost numit noul sef al Fortei de Rachete PLA, si Xu Xisheng, noul sau comisar […] The post Xi Jinping se pregatește de razboi? Mișcarea liderului chinez dupa ce șefii forțelor nucleare "au disparut" first appeared on Ziarul National .