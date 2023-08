Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul summit BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care va avea loc in Africa de Sud, va reprezenta un impuls pozitiv pentru comunitatea internaționala și va consolida stabilitatea in lume. Declarația o face purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. "Parțile…

- SUA și Japonia vor sa dezvolte in comun un nou sistem antiracheta. Noul proiect pe care cele doua state vor sa-l dezvolte are scopul de a intercepta proiectile hipersonice dezvoltate de China, Rusia si Coreea de Nord. Un acord in acest sens ar urma sa fie semnat cu prilejul intalnirii prevazute pentru…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar echivala cu o declarație de razboi impotriva Rusiei, a scris președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, in mai multe documente judiciare publicate marți, 18 iulie, in contextul in care țara acestuia cauta soluții pentru a-l primi pe liderul rus la summitul BRICS programat…

- O explozie cauzata de o scurgere de gaze la un restaurant specializat in preparate facute la gratar, miercuri seara, in regiunea Ningxia din nord-vestul Chinei, a provocat moartea a 31 de persoane, potrivit agentiei de presa de stat Xinhua, determinandu-l pe presedintele Xi Jinping sa ordone controale…

- Qatarul ar urma sa-si asigure al doilea mare acord de aprovizionare cu gaze cu o firma de stat din China in mai putin de un an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul

- Mai multe orașe din nordul Chinei au doborat saptamana aceasta recorduri de caldura pentru luna iunie. Temperaturile ridicate au pus la grea incercare alimentarea cu energie electrica a țarii și au determinat autoritațile sa ia masuri de urgența.

- La intrarea in anul 2023, pe Wall Street consensul era: China s-a intors. Dupa ani de blocaj și producție suprimata, economiștii și investitorii au aplaudat sfarșitul politicii de zero COVID a Beijingului și boom-ul economic care va urma cu siguranța. Colosul in așteptare, care este consumatorul…

- China pledeaza pentru o dezvoltare mai echitabila a gestionarii financiare globale, ținind cont de interesele tuturor țarilor. Declarația a fost facuta, marți, de catre Ding Xuexiang, vicepremier al Consiliului de Stat al Chinei. "Ar trebui promovat, de asemenea, un sistem de gestionare financiara globala.…