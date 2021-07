Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis joi ca va finaliza "reunificarea" cu Taiwanul autonom si ca va "zdrobi" orice incercari de independenta, ceea ce a starnit o reactie puternica din partea Taipeiului, care a acuzat Partidul Comunist de dictatura, relateaza Reuters. "Rezolvarea chestiunii…

- Acțiunile producatorilor de jucarii, scutece și hrana pentru sugari din China au crescut marți pentru a doua zi la rand. Investorii s-au grabit sa cumpere active pe bursa dupa ce Beijingul a anunțat ca va permite cuplurilor sa trei copii, nu doi, așa cum este politica stricta impusa in prezent, relateaza…

- China si Taiwan s-au acuzat din nou luni pe tema vaccinurilor anti-COVID-19, Beijingul declarand ca serul nu ar trebui sa fie un instrument politic, in timp ce partidul la putere in Taiwan a spus ca China impiedica insula sa le acceseze la nivel international, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…

- Statele Unite au trimis, miercuri, un distrugator în Strâmtoarea Taiwan, iar China a anuntat ca a monitorizat atent manevrele navei americane, în contextul amplificarii tensiunilor militare, relateaza Mediafax.Distrugatorul american USS John McCain a tranzitat miercuri Strâmtoarea…

- Un grup operational naval chinez desfasoara exercitii in apropierea Taiwanului, urmand ca astfel de manevre sa aiba loc pe baze regulate in viitor, a anuntat luni seara marina militara chineza, intr-o noua escaladare a tensiunilor in preajma insulei a carei suveranitate este reclamata de Beijing, transmite…

