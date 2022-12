Dupa ce restricțiile au fost relaxate in mai multe orașe din China, in urma unor proteste masive impotriva politicii guvernamentale „zero Covid-19”, Beijingul a anunțat, miercuri, o noua relaxare a regulilor in intreaga țara. Beijingul a anunțat, miercuri, o relaxare generala a regulilor sanitare impotriva Covid-19, permițand unor cazuri pozitive sa intre in carantina la […] The post Xi Jinping, invins de Covid-19. China anunța o relaxare naționala a restricțiilor. Schimbare radicala decisa de Beijing first appeared on Ziarul National .