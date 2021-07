Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping se afla in prezent intr-o vizita in Tibet, prima vizita efectuata de un presedinte chinez pe "Acoperisul Lumii" in ultimii 31 de ani, a informat presa oficiala chineza, relateaza AFP. Liderul de la Beijing a sosit miercuri in localitatea Nyingchi, din sud-estul regiunii autonome, a anuntat…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis joi ca va finaliza "reunificarea" cu Taiwanul autonom si ca va "zdrobi" orice incercari de independenta, ceea ce a starnit o reactie puternica din partea Taipeiului, care a acuzat Partidul Comunist de dictatura, relateaza Reuters. "Rezolvarea chestiunii Taiwan…

- Statele membre NATO, asigurate de vointa presedintelui american Joe Biden de a ”revitaliza” aliantele, participa la un ”summit al regasirii” luni, la Bruxelles, si urmeaza sa lanseze un mesaj de unitate si fermitate vizand Moscova si Beijingul, relateaza AFP.Este primul summit NATO organizat de la declanșarea…

- China, tara cu cea mai mare populatie din lume, inregistreaza o scadere puternica a ratei natalitatii. Prin urmare, statul urmeaza sa suprime limita de doi copii pe cuplu si sa autorizeze familiile sa aiba pana la trei copii, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza AFP. Aceasta…

- Presedintele Joe Biden le-a tinut un discurs despre politica mondiala si nationala soldatilor dintr-o baza militara din Virginia, spunandu-le ca omologul sau chinez crede ca Beijingul va „detine America” in urmatorii 15 ani. „Suntem intr-o lupta intre democratii si autocratii”, a precizat…

- China a eliminat aproximativ 6 minute din episodul special „Friends: The Reunion”, lansat joi, 27 mai, de HBO, si l-a difuzat fanilor pe serviciile de streaming chineze fara aparițiile grupului K-pop BTS, cantarețului Justin Bieber si cantareței și actriței Lady Gaga, potrivit The Hollywood Reporter,…

- Comisia Europeana și-a suspendat eforturile pentru ca statele membre și Parlamentul sa ratifice acordul de investiții încheiat la sfârșitul anului 2020 cu China, considerând ca mediul politic este inadecvat, a declarat pentru AFP vicepreședintele sau Valdis Dombrovskis.„Pentru…

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…