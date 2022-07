Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi, care a jucat cu Lionel Messi din 2004 pana in 2015, si-a exprimat public disponibilitatea de a-si antrena fostul coechipier. "Mi-as dori sa nu se fi incheiat perioada lui Messi la Barcelona. Cred ca merita o a etapa aici. Asa imi doresc", a spus fostul mijlocas vineri, la o conferinta de presa. Lionel Messi a parasit clubul in 2021 pentru a se alatura echipei Paris Saint-Germain. El are contract pana in 2023.