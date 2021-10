Stiri pe aceeasi tema

- Delia Andreea Racu a interpretat pe scena X Factor 10 melodia I Never Loved A Man, de Aretha Franklin. Concurenta a reușit sa ii impresioneze pe jurați in preselecțiile X Factor 2021 și sa ii emoționeze. Cum s-a descurcat și cați de “DA” a primit.

- Catalin Andrei Budea a avut lacrimi in ochi la finalul momentului sau, dupa ce jurații i-au spus ce parere au despre prestația lui. Vezi in randurile urmatoare ce complimente a primit și care a fost verdictul final primit in preselecții la X Factor 2021.

- Andrei Calancea este nevazator, dar i-a uimit pe toți cu atitudinea sa de invingator, in ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1. Jurații au fost impresionați de vocea tanarului, dar și de povestea sa emoționanta.

- Nick Casciaro este concurentul care a facut spectacol de senzație in ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor”. Jurații au fost de parere ca au in fața lor chiar pe caștigatorul show-ului!

- In a treia ediție X Factor 10, Gabriel Florian Galiceanu a stranit controverse intre jurați cu versurile melodiei hip hop. Acesta l-a facut pe Ștefan Banica sa reproduca niște cuvinte care i-au uimit și i-au amuzat pe Delia, Florin Ristei și Loredana: "Mai, suntem la televizor", "Ce ai facut domnul…

- In a treia ediție X Factor 10, Corul Național de Camera ”Madrigal - Marin Constantin” dirijat de Anna Ungureanu a avut un moment special și a adus linște pe scena X Factor. Jurații au privit momentul hponotizați de muzica cantata de fiecare membru.

- Cel de-al doilea sezon al indragitului serial ”Adela” va debuta pe 19 august la Antena 1 și cu aceasta ocazie Delia Matache marcheaza o premiera in cariera sa. Coloana sonora a serialului va fi chiar o melodie de-a artistei, respectiv piesa ”Arunca-ma”. Jurata X Factor se arata incantata de acest aspect…

- Andrada este o tanara artista care la 14 ani a lansat prima piesa din cariera – ,,I’m feeling myself” urmand ca un an mai tarziu sa impresioneze juriul de la X Factor cu interpretarea piesei ,,I dream a dream” pentru care a primit 3 de da. Noua piesa cu influențe de pop internațional are un sound fresh,…