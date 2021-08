Wuhan înregistrează noi cazuri de COVID-19, după câteva luni cu 0 cazuri COVID-19 revine la Wuhan, China, dupa cateva luni fara cazuri identificate. Șapte muncitori au fost testați pozitiv și trimiși in izolare. Cei 7 muncitori care au primit rezultate pozitive au fost trimiși in spitale pentru tratamente conexe, transmite agenția ANSA, citata de Mediafax. Anunțul a fost facut de autoritațile din capitala Hubei, unde a fost identificat noul coronavirus pentru prima data la sfarșitul anului 2019. Muncitorii au cu toții legatura cu zona de dezvoltare economica a orașului. Au intrat imediat in izolare. Autoritațile au revenit cu cerea de respectare a regulilor anti-COVID,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

