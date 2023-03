Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au scazut joi cu aproximativ 7%, dupa ce prezentarea de aproape patru ore a directorului executiv Elon Musk si a echipei, sustinuta in ziua precedenta, nu a reusit sa impresioneze investitorii care asteptau un anunt privind o masina electrica la preturi accesibile, transmite Reuters,…

- Principalele entitați care faceau publicitate pe Twitter și-au redus cheltuielile dupa preluarea de catre Elon Musk, potrivit estimarilor compilate pentru Reuters de firma de cercetare Pathmatics, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Principalele entitați care faceau publicitate pe Twitter și-au redus cheltuielile dupa preluarea de catre Elon Musk, potrivit estimarilor compilate pentru Reuters de firma de cercetare Pathmatics, citat de Reuters.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au inregistrat un declin de 4,1% in 2022, in timp ce Romania a raportat un avans de 6,7% anul trecut, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Actiunile Tesla au scazut joi cu aproape 10%, la cel mai scazut nivel din septembrie 2020, dupa ce website-ul producatorului auto a aratat ca ofera reduceri de 7.500 de dolari la vehiculele electrice Model 3 si Model Y livrate in Statele Unite in aceasta luna, transmite Reuters. Titlurile Tesla au scazut…

- Proprietarul Twitter si seful Tesla, Elon Musk, a pierdut, miercuri, titlul de cea mai bogata persoana din lume, potrivit Forbes. Bernard Arnault, directorul executiv al companiei-mama a marcii de lux Louis Vuitton, LVMH (LVMH.PA) , si familia sa au luat titlul cu o avere estimata la 185,4 miliarde…

- Neuralink, o companie de dispozitive medicale a lui Elon Musk, se afla sub investigatie federala pentru potentiale incalcari ale bunastarii animalelor, pe fondul plangerilor interne ale angajatilor, potrivit carora testele pe animale sunt grabite, provocand suferinte si decese inutile, potrivit unor…

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…